DIR EN GREYのShinya（Dr）が自身のInstagramを更新し、LUNA SEAのSUGIZO（Ｇ）との貴重な2ショットを披露した。 【写真】ルナフェスでのLUNA SEA・SUGIZOとDIR EN GREY・Shinyaの熱い2ショット ■『LUNATIC FEST. 2025』に出演したShinya「DIR EN GREY以外全部観ました！」 11月8日・9日に千葉・幕張メッセで開催された『LUNATIC FEST. 2025』の初日（8日）にDIR EN GREYが出演。 Shinyaは「LUNATIC FEST. 2025 幕張メッセお