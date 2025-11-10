歌舞伎俳優の中村橋之助（29）と、元乃木坂46のメンバーで女優の能條愛未（31）が10日、東京・ホテルニューオータニで婚約会見を行った。能條は乃木坂46の1期生にあたる。同期には白石麻衣（33）、生駒里奈（29）、生田絵梨花（28）らがいる。昨年から1期生の結婚発表が相次いでいる。24年2月には心理カウンセラーとして活動する中元日芽香さん（29）が同い年の会社員との結婚をブログで発表。同年3月には西野七瀬（31）が俳