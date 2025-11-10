中国東方航空のMU563便が11月9日午後、乗客248人を乗せ上海浦東国際空港を離陸し、インドのデリーに向かいました。これは中国国内の航空会社が5年ぶりに運航した初の中国とインドを結ぶ旅客便で、国内の航空会社が正式に中印路線の運航を再開したことを示しています。同便の搭乗率は95％を超えました。今回運航を再開した東方航空の「上海浦東-デリー」路線は、エアバスA330ワイドボディ旅客機により、水曜、土曜、日曜の週3便運航