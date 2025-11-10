元乃木坂46の女優・能條愛未（31）が10日、歌舞伎俳優の中村橋之助（29）との婚約を発表した。能條は、幼少期から女優を志し、歌やダンス、演技を習っており、中学3年生から芸能活動を開始。さまざまなミュージカルに出演する傍ら、アイドルグループにも所属していた。その後、2011年8月に乃木坂46の1期生として加入。12年2月のデビューシングル「ぐるぐるカーテン」で選抜入りした。「じょーさん」の愛称で親しまれ、舞台を