西武は10日、大リーグ挑戦を希望している今井達也投手（27）に対し、今オフのポスティングシステムを利用しての移籍を容認すると発表した。既に西武は高橋光成投手（28）のポスティングも容認しており、同一年に2人の選手がポスティングシステムを利用して大リーグに移籍すれば、プロ野球史上初のケースになる。過去には98年オフに広島がケサダ、ペレスの2選手のポスティングを申請。ケサダはレッズから入札があり、ポスティ