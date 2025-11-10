防衛省は来年度から、複数の対艦ミサイルの弾頭にＡＩ（人工知能）を搭載し、相互通信を可能にする制御システムの開発に乗り出す。ＡＩが最適な飛行経路や手段を算出することで、遠方の敵艦艇に対する自衛隊の対処力を向上させる狙いがある。日本への攻撃を思いとどまらせる抑止力の強化にもつなげたい考えだ。現行の制御システムは、地上からの指示でミサイルを１発ずつ、離れた海上の目標物まで誘導する。誘導弾は目標物に近