陸上自衛隊饗庭野演習場（滋賀県高島市）で今年2月にりゅう弾が行方不明となった事故で、姫路駐屯地（兵庫県姫路市）は10日、日本原駐屯地（岡山県）所属の隊員6人を懲戒処分としたと発表した。陸自の調査結果では、火薬が詰まった「装薬」を誤って二重に砲身に装填したことが原因だった。中部方面特科連隊で作業に従事した1等陸曹ら4人を停職処分、監督責任のあった2等陸佐と1等陸尉をそれぞれ戒告、減給の処分とした。事故