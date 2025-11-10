画像生成ＡＩ（人工知能）で作った女性１１人のわいせつ動画をＳＮＳのグループチャットに無断で共有したとして逮捕された会社員の男（２８）（埼玉県加須市）が、別の女性４８人のわいせつ動画を作成していた疑いがあることが京都府警への取材でわかった。被害女性計５９人のうち４０人以上は面識がないとみられ、ＳＮＳ上に公開していた画像を悪用されたという。府警によると、男は「作品公開部屋」などと名付けたグループチ