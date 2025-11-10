歌舞伎俳優の中村橋之助さん（29）と俳優の能條愛未さん（31）が10日、婚約を発表し、2人そろって会見を行いました。元乃木坂46のメンバーで現在は俳優として活動する能條さんとの婚約を発表した橋之助さんは、父の八代目中村芝翫さん（60）と、母でタレントの三田寛子さん（59）との間に誕生した3兄弟（二男・中村福之助さん（27）、三男・中村歌之助さん（24））の長男です。橋之助さんは2000年9月、4歳の時に『京鹿子娘道成寺』