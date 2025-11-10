歌舞伎俳優の中村橋之助さん（29）が10日、都内で婚約発表会見を行いました。会見にも同席したお相手は、元乃木坂46のメンバーで、現在は舞台・ミュージカルを中心に活躍している能條愛未（のうじょう・あみ）さん（31）です。事務所の公式サイトによると、能條さんは1994年10月18日生まれの神奈川県出身。2011年に、乃木坂46の第1期生オーディションに合格し、1stシングル『ぐるぐるカーテン』で選抜メンバー入りし、CDデビューを