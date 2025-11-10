【モデルプレス＝2025/11/10】1972年から2012年までNHKで全国放送されたテレビドラマ『中学生日記』が、“昭和100年”となった令和7年に舞台化。2025年12月5⽇より、東京・シアタ1010にて上演されることが発表された。【写真】小南光司の金髪が“異次元級” 大胆イメチェンで挑む◆昭和の名作ドラマ「中学⽣⽇記」舞台で令和に蘇る原作は、中学生が抱える日常の問題をテーマに、一般公募による中学生が出演したN