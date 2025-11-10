歌舞伎俳優中村橋之助（29）と元乃木坂46の能條愛未（31）が10日、婚約を発表し、都内ホテルでそろって会見を行った。26年初夏に、都内ホテルで挙式、披露宴を執り行うという。金びょうぶを前にした会見。橋之助は「しっかりと皆さまにご報告したかったのと、金びょうぶの前に愛未と2人で並びたかった」と、会見を行った理由を語った。さらに橋之助は「父と母に会見させていただきたいと言った時、即答で『それはやりなさい』と言