歌舞伎俳優中村橋之助（29）と元乃木坂46の能條愛未（31）が10日、婚約を発表し、都内ホテルでそろって会見を行った。能條は、橋之助の母三田寛子が、91年に中村芝翫（当時3代目橋之助）との婚約発表会見で着用した着物を着て登壇した。26年初夏に挙式、披露宴を執り行うという。金びょうぶを前にした2人。橋之助は「このたび、私、中村橋之助と能條愛未は婚約いたします運びと相成りましたことを、ここにご報告させていただきます