第２１回上海国際モーターショーで奇瑞控股集団のサブブランド「捷途（ＪＥＴＯＵＲ）」のブースを見学する来館者。（４月２６日撮影、上海＝新華社記者／方竽）【新華社北京11月10日】中国の自動車メーカー、奇瑞汽車を傘下に持つ奇瑞控股集団（チェリー・ホールディング・グループ）がこのほど発表した10月の新車販売台数は前年同月比3.3％増の28万1161台だった。うち新エネルギー車（NEV）は54.7％増の11万346台で初め