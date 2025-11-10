■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）11/6、NYダウ▲398ドル安、46,912ドル2）11/7、NYダウ＋74ドル高、46,987ドル【前回は】相場展望11月6日号米国株: クリスマス商戦がポイント、予測▲5％減⇒景気後退の恐れ日本株: 今後しばらく、日経平均は「W型」で動く可能性●2．米国株：「米国労働市場の軟化は顕著」は本当か？インフレ再加速を念頭に利下げは慎重に1）「労働市場の軟化は顕著」は本当か？インフレ再加速