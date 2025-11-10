千疋の柿JA香川県 提供 JA香川県昭和選果場（香川県綾川町）で、柿の王様・富有柿の出荷が始まりました。 綾川町千疋地区は香川県有数の柿の産地で、100年以上前から栽培されています。標高150～300ｍの丘陵地帯にあり、粘土質の土壌と年間平均気温15℃の温暖な気候が柿の栽培に適しています。 綾川町で収穫された富有柿は「千疋の柿」として香川県の秋の風物詩となっています。色合いや果実の美しさ