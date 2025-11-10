女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は１１日に、第３２話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）ヘブン（トミー・バストウ）の女中として初日を迎えたトキ（郄石あかり）。自分がラシャメンかもしれず、家族にも言えないままヘブンの家に向かうトキを平太（生瀬勝久）、ツル（池谷のぶえ）、ウメ（野内まる）の花田旅館の面