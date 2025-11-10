◆大相撲九州場所２日目（１０日・福岡国際センター）西幕下２４枚目の竜翔（追手風）が白星発進した。左で西同２５枚目徳之武蔵（武蔵川）のまわしをがっちりつかんで下手投げ。尾上親方（元小結・浜ノ嶋）のおいで、すでに引退した元十両・竜虎を兄に持つ男は「狙い通りではないけれど攻められた」とうなずいた。９日に日大の先輩で兄弟子でもある元小結・遠藤が引退会見した。「先輩というより憧れ。同じ部屋に入れてうれし