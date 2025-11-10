1972Ç¯¤«¤é2012Ç¯¤Þ¤ÇNHK¤Ë¤ÆÁ´¹ñÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ØÃæ³ØÀ¸Æüµ­¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿ÉñÂæ¡ØÃæ³ØÀ¸Æüµ­2025¡Ù¤¬¡¢12·î5Æü¡Á9Æü¤ËÅìµþ¡¦¥·¥¢¥¿¡¼1010¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£Ãæ³ØÀ¸¤¬Êú¤¨¤ëÆü¾ï¤ÎÌäÂê¤ò¥¹¥È¡¼¥ê¡¼²½¤·¡¢¸øÊç¤Ë¤è¤ë°ìÈÌÃæ³ØÀ¸¤¬±é¤¸¡¢Åö»þ¡¢Ã¯¤â¤¬¶¦´¶¤Ç¤­¤ë¤È¤·¤ÆÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿NHKÀ©ºî¤Î³Ø±à¥É¥é¥Þ¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉñÂæ¤È¤·¤Æ¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û´é¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª°áÁõ¤â´°Á´ºÆ¸½¡Ø¥Ï¥¤¥­¥å¡¼!!¡ÙÆü¸þæÆÍÛ¤ò±é¤¸¤¿ÆóµÜÎé