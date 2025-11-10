◇大相撲九州場所２日目（１０日、福岡国際センター）東幕下２２枚目・矢後（押尾川）が西２２枚目・黒姫山（境川）に寄り切られ、黒星スタートとなった。当たった後に突っ張って先手を取ろうとしたが、左を差され、右を殺されてしまった。必死に小手で振ろうとしたが、黒姫山の低い攻めに土俵を割った。右膝の手術から復帰して６場所目で初の黒星スタート。「切り替えて頑張ります」と口数は少なかった。先場所は３勝１敗か