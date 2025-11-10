茨城県高野連は１０日、第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の２１世紀枠茨城県推薦校を、茨城とすることを発表した。茨城は偏差値６９を誇る私立進学校。地元では「イバコー」の愛称で親しまれる、水戸市内の名門だ。推薦理由について、スポーツ推薦がない中、放課後の練習時間が平日９０分と限られながらも、学業と部活動の両立を図りながら活動していることや、近年は県内の甲子園出場校にたびたび勝利