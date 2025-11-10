11月28日（金）から発売JRグループは2025年11月10日（月）、冬の「青春18きっぷ」を発売すると発表しました。【画像】これが新しい「青春18きっぷ」のポスターです「青春18きっぷ」では、JR全線の普通・快速列車の普通車自由席、BRT（バス高速輸送システム）、JR西日本宮島フェリーを、連続3日間または連続5日間利用できます。3日間用は1万円。発売は11月28日（金）〜2026年1月10日（土）、利用は12月12日（金）〜2026年1月12