洋菓子ブランド「CAFE OHZAN(カフェオウザン)」から、クリスマス限定のラスクが登場。2025年11月10日(月)より、新商品「キューブラスク12個入 ノエルブラン」を含む全5種類が販売されています☆ CAFE OHZAN(カフェオウザン)「クリスマス限定ラスク」  発売日：2025年11月1日(土)より順次販売店舗：CAFE OHZAN直営店、公式オンラインストアなどCAFE OHZANから、毎年人気のクリスマス限定パッケージのチョコレートラ