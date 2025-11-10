◆大相撲▽九州場所２日目（１０日、福岡国際センター）西幕下１７枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）が、西幕下１８枚目・豪刃雄（武隈）を押し出して、白星発進した。「しっかり土俵を使えた。（土俵際まで押された時は）一瞬無理かなとも思ったが、声援が支えてくれた」と振り返った。場所前には同じ石川出身の北陣親方の元小結・遠藤が引退。「小さい頃から憧れていた方だった。遠藤関の相撲をマネしたこともあった。自分も大相撲で