株式会社五常は、撮影現場での搬入・搬出の負担を軽減する機材運搬台車「クロウディセット」を発売します。2025年11月20日(木)より、カゴ台車・棚板・アクセサリーボックス・スロープの4点セットが登場です！ 五常「クロウディセット」  発売日：2025年11月20日(木)価格：246,620円(税込)〜 ※特別価格株式会社五常から、映像制作現場の課題を解決する機材運搬台車「クロウディセット」が登場！ショートドラマ市場