八代目中村芝翫さん（60）と三田寛子さん（59）の長男で、歌舞伎俳優の中村橋之助さん（29）が、元乃木坂46の俳優・能條愛未（のうじょう・あみ）さんと婚約し、先ほど2人が揃って金屏風の前で会見しました。橋之助さんは会見冒頭、笑顔で「このたび私、中村橋之助と能條愛未は婚約致します運びと相成りました事をここにご報告させて頂きます。本日、このようにたくさんの人にお集まり頂きまして記者会見をさせて頂きますことを非