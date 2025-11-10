サッカーＪ３の９位・栃木ＳＣは９日ホームで、３位・鹿児島と対戦しフォワードの五十嵐太陽が後半に２点を決める活躍で勝利しました。 試合の結果、栃木ＳＣの順位は変わりませんでしたが昇格プレーオフ圏内６位の北九州と勝ち点差１に迫りました。 次は１６日にアウェーで金沢と対戦します。