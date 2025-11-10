ACミランは今冬の移籍市場でストライカーを補強したいと考えているようだ。『tuttomercatoweb.com』が報じている。ミランはマッシミリアーノ・アッレグリを今シーズンより再び招聘し、新たな時代をスタート。ここまでセリエA11試合を終えて6勝4分1敗で3位につけており、首位インテルとは2ポイント差となっている。しかしここ2試合は怪我で欠場しているFWサンティアゴ・ヒメネスが今シーズンまだリーグ戦でゴールを奪えていないこと