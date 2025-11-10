大相撲九州場所2日目、西幕下17枚目で金沢市出身の炎鵬は押し出しで勝ち、白星スタートです。炎鵬は、先の秋場所で5勝2敗と勝ち越し、今場所は番付を上げて臨んでいます。九州場所で最初の一番となった豪刃雄戦、潜るような立ち合いを見せた炎鵬はまわしに手がかからず相手の突き押しで土俵を割りそうになります。しかし、左へうまく回りこみながら左ハズが決まり、その後は体を預けるようにして押し出しました。炎鵬は館内を沸か