サニーサイドアップは、サンリオの大人気キャラクターたちがホリデーコレクションをテーマにした衣装を身に纏ったHappyくじ「Sanrio characters Holiday Collection」を発売する。価格は850円で、12月6日よりローソン、ファミリーマート、ミニストップ、書店、ホビーショップ等にて、数量限定で順次販売を開始する。取り扱い店舗情報は、Happyくじ公式ホームページを確認のこと。○今回のテーマは「ホリデーコレクション」!冬のご