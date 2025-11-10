ＪＦＡ・アディダス「サッカー日本代表２０２６」キャンペーン共同発表会が１０日、都内で行われた。日本代表ＭＦ南野拓実（モナコ）、久保建英（Ｒソシエダード）、ＦＷ中村敬斗（Ｓランス）が登壇し、先日発表されたＷ杯で着用する新ユニホームをＰＲした。南野拓実には、日本代表がＷ杯優勝を掲げていることから決勝戦で対戦したい相手を聞かれると「個人的にはフランスと戦いたい」と語った。その心は「僕がプレーしてい