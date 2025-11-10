カドーは、オートクリーン加湿器「STEM 500H(ステム 500エイチ)」を11月28日より一般発売すると発表した。価格は3万3,000円。「STEM 500H」使用イメージ「STEM 500H」は、STEMシリーズ初となる加熱除菌機能を搭載した加湿器。超音波式と加熱式を融合した独自のハイブリッド加湿テクノロジー「クリーンヒート」(特許出願済)により、約70℃の低温加熱で細菌、酵母、カビなどの雑菌を99.9％抑制する。運転停止中でも12時間に1回、自動