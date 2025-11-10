◇侍ジャパン練習試合侍ジャパン―広島（2025年11月10日サンマリン宮崎）侍ジャパンの森下翔太外野手（25＝阪神）が5回に頼もしい一撃を見せた。8―7と逆転した直後の5回2死二塁の場面で打席に入ると、左翼席へ2ランを叩き込んだ。「3番・中堅」で先発出場し、初回はチャンスを広げる右前打。そしてこの回の2ランと、セ・リーグ王者の若き大砲が、今度は侍の中軸として存在感を示した。