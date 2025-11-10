◆大相撲九州場所２日目（１０日・福岡国際センター）元幕内で東幕下３６枚目の天空海（立浪）が白星発進。西幕下３６枚目の漣（伊勢ノ海）の攻撃に耐えて、最後は足を払って寄り倒した。「ひやっとしたが落ち着いていた。見えてましたね」と振り返った。幕下で３場所連続で負け越し、３６枚目まで落とした。「相手は若いので油断できない」。足のケガもあるなか、部屋で仕上げてきた。「調子はいいので一番一番やっていきたい」