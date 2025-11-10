歌手のジュディ・オング（75）が10日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。かつて自身のファンクラブの名誉会長だった大物を明かした。番組には歌手の小林幸子とともに出演。「ド派手衣装を全公開SP」として放送した。そんな中、これまでの「むちゃぶりの仕事」についてトーク。ジュディは1979年発売の大ヒット曲「魅せられて」を中国・万里の長城で歌った経験を明かした。「大変でした」と