日本テレビのアナウンサーの菅谷大介さんが８日に亡くなったことが１０日、分かった。５３歳。日本テレビが発表した。日本テレビの発表によると、菅谷アナは７日夜、勤務を終えた帰宅後、不調を訴え病院へ救急搬送。その後容体が急変し、８日に亡くなったという。死因は「消化管からの出血」という。日本テレビは「２０２２年にすい臓がんを公表して以降もアナウンサーとしても管理職としても前向きに取り組む姿を直前まで見