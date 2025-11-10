ＪＦＡ・アディダス「サッカー日本代表２０２６」キャンペーン共同発表会が１０日、都内で行われた。日本サッカー協会・宮本恒靖会長は冒頭部分で登壇し、先日発表された来年の北中米Ｗ杯でも着用する新ユニホームについて「前回よりも軽くなったというか、さわやかなイメージ、速く走れそうなイメージを持っている。今回開発に携わって、皆さんに発表した時にどういうふうに受け入れられるのかをワクワクして待っていた。（コン