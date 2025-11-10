Netflix（ネットフリックス）が「K−POPガールズ！デーモンハンターズ」を制作したソニー・ピクチャーズに、約1500万ドル（約21億7500万円）のボーナスを支給した。6日、米ハリウッド・リポートが報じた。今回のボーナス支給で、ソニー・ピクチャーズの最終収益は約4000万ドル（約58億円）規模に拡大した。これまで、ソニー・ピクチャーズがNetflixから受け取った金額は、製作費1億ドル（約145億円）とは別の2500万ドル（約36億250