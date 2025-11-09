メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県豊明市で9日、大地震などの災害時に、避難所の仮設トイレなどにたまるし尿（大便・小便）を連携して処理する訓練が行われました。 南海トラフ地震が発生したことを想定した訓練には、市民らおよそ200人が参加しました。 初の試みとして行われたのが、「し尿」の処理訓練です。 避難所で使うトイレカーのタンクにバキュームカーのホースをつなぎ、「し尿」