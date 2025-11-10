自然豊かな南仏・オートプロヴァンスの恵みを閉じ込めた「ロクシタン」から、今年も心ときめくホリデー限定コフレが登場。ベストセラーのスキンケアから人気のヘアケアまで、ブランドの魅力をたっぷり堪能できるラインアップです。ブースターオイルや夜用美容液、薬用育毛美容液など、話題の名品を贅沢に試せる今だけのチャンス。2025年の締めくくりに、自分へのご褒美として手にしたくなる特別なキ