歌手松任谷由実（71）が、9日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。司会の林修（60）をいじった。対面インタビューのVTRで、林から「僕が物心ついたころから、松任谷さんの曲を聞きながら育ってきた印象があります」と伝えられると、松任谷は「もう（結婚して）松任谷になってましたか？」と返答。林からの「なっていないです。（旧姓の）荒井由実さんの『卒業写真』を何回聞いたか」の言葉に、「私も物心ついた