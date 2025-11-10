10日朝、大仙市の西仙北高校の近くでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。大仙警察署の調べによりますと、10日午前8時5分ごろ、大仙市刈和野字北ノ沢嶋山の西仙北高校で、校舎近くの山林にいるクマ1頭を学校の職員が建物の中から目撃しました。クマの体長は約1メートルだということです。校舎までは10メートルほどの場所で、警察が注意を呼びかけています。