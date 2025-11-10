「空のスーツケースを持って中国旅行へ」。今年に入り、中国でのショッピングが中国旅行の新たなトレンドとなっている。中国国家税務総局の最新データによると、今年1月から9月までに出国時税還付を受けた外国人旅行者数は前年同期比229．8％増、還付金額は同97．4％増となった。中国国家税務総局は4月8日、「外国人旅行者の商品購入に対する出国時税還付『即買即退』サービス措置の推進に関する公告」を出し、購入するとその場で