10日午前、仙北市角館町の病院の敷地内でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。仙北警察署の調べによりますと、10日午前10時20分ごろ、仙北市角館町岩瀬の市立角館総合病院の職員が、敷地内にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約50センチです。警察が注意を呼びかけています。