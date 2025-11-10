J1アビスパ福岡の今季ホーム最終戦となる30日のG大阪戦のチケット販売が好調だ。既に一部席種を除いて購入できない状況となっており、関係者も驚く売れ行きだ。福岡の今季最多入場者数は5月6日の鹿島戦で1万4039人。第36節終了時点での1試合平均入場者数は9612人で、唯一1万人を割っている。しかし、最終戦で今季最多となる1万6989人以上を記録すれば平均1万人を超え、2016年以来9年ぶり、21年のJ1定着後では初の?大台?突破が