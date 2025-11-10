住友金属鉱山 [東証Ｐ] が11月10日後場(14:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比16.0％増の539億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の610億円→740億円(前期は164億円)に21.3％上方修正し、増益率が3.7倍→4.5倍に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益は200億円の