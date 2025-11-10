モデルの山田優（41）が10日までに自身のインスタグラムを更新。近影を披露した。「モノトーンでまとめた日」と書き出した山田。「ちょっとしたお出かけにも気分が上がるスタイルです」と紹介して、メンズライクなジャケット姿をアップした。ファンからは「かっこいいです」「同じ服着ることあるんですか？？」「似合いすぎて、言葉が出ません…」「美スタイル」「靴下の差し色が素敵」「センス素敵」などのコメントが寄せら