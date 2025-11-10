アメリカのトランプ大統領は9日、関税収入の配当として、高所得者を除き、国民1人あたりに2000ドルを支給する考えを示しました。トランプ大統領は9日、自身のSNSで「関税に反対する人たちは愚か者だ」と投稿した上で、関税で得た収入の配当として、高所得者を除く国民1人あたりに少なくとも2000ドル、日本円でおよそ30万円を支給する考えを示しました。アメリカの最高裁ではトランプ関税の合法性をめぐり審理が行われていて、トラ