橋下徹元大阪市長が９日にＴＢＳで放送された「サンデー・ジャポン」に出演し、高市早苗首相が７日の衆院予算委員会で「台湾有事」に関して答弁した内容についてコメントした。番組では、日本維新の会・藤田共同代表が、共産党の機関紙「しんぶん赤旗」に、公金２０００万円と秘書の会社が絡む疑惑を報じられたことについて取り上げた。ＭＣの爆笑問題田中裕二が維新創業者である橋下氏に「この問題が出てきてからアウトだと。