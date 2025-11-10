東京ディズニーリゾートでは、あすから始まるクリスマスイベントに先立ち、パレードが公開されました。東京ディズニーリゾートでは、あすからクリスマスのスペシャルイベントが始まります。ディズニーランドでは一足早くパレードが公開され、クリスマス仕様の衣装を着たキャラクターたちが訪れた人々を楽しませていました。パレードは10年ぶりに刷新されました。「サンタクロースとエルフたちによって生み出されたおもちゃたちが、